***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKCTF72116 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 675.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 27.07.2021Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKCTF72116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,90849Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.07.2021Kayıt Tarihi 26.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1670 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında 12 ay vadeli, vade sonunda anapara ödemeli iskontolu bono için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 50 Milyon TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 27/07/2020 itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 675 Mio TL_İhraç Belgesi.pdfEK: 2 675 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952076BIST