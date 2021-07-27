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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.07.2021 18:43



***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKCTF72116 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 675.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKCTF72116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,90849
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.07.2021
Kayıt Tarihi 26.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1670 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında 12 ay vadeli, vade sonunda anapara ödemeli iskontolu bono için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 50 Milyon TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 27/07/2020 itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 675 Mio TL_İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 675 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952076


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