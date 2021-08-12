***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı / TRFKCTF82214Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.08.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 19.90Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19.95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.96Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKCTF82214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 19,9Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Eklenen DökümanlarEK: 1 Üst Yazı_700 Mio TL.pdfEK: 2 İhraç Belgesi_700 Mio TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957586BIST