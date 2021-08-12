***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2021 15:05
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı / TRFKCTF82214
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 19.90
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19.95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19.96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKCTF82214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 19,9
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Üst Yazı_700 Mio TL.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi_700 Mio TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957586
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