***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracı / TRSKCTF32311Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 03.03.2023Vade (Gün Sayısı) 548Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 30,03Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKCTF32311Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.03.2023 02.03.2023 03.03.2023 30,03Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Üst Yazı.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961190BIST