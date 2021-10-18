***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracı / TRSKCTFK2222Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 03.11.2022Vade (Gün Sayısı) 381Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 19,31Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKCTFK2222Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022 19,31Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ihrac Belgesi_700 Mio TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971238BIST