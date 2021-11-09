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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.11.2021 15:43
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı / TRSKCTFA2216
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 387
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 18,87
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKCTFA2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.12.2022 30.11.2022 01.12.2022 18,87
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976262


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 6,18 27.032.266 % 9,96  
DOBUR 84,55 14.035.892 % 9,95  
PRKAB 30,26 116.850.485 % 8,38  
GSDDE 4,29 30.606.111 % 8,33  
SUMAS 91,05 227.238 % 6,49  
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15:39 Alış Satış %  
Dolar 9,7222 9,7254 % 0,49  
Euro 11,2616 11,2667 % 0,39  
Sterlin 13,1377 13,2036 % 0,35  
Frank 10,5815 10,6452 % 0,27  
Riyal 2,5837 2,5967 % 0,42  
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15:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 1,31  
Altın Gr. 570 570 2,56  
Cumhuriyet 3.770 3.827 0,00  
Tam 3.753 3.847 1,98  
Yarım 1.814 1.861 0,95  
Çeyrek 910 931 0,48  
Gümüş.Ons 24,36 24,39 -0,09  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 -0,00  
B. Petrol 83,75 83,75 0,32  
Seans Raporu 15:39
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