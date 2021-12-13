***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.12.2021 17:09
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı / TRFKCTFA2211
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 19,90
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,96
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKCTFA2211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 19,9
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982929
BIST