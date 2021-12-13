***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracı / TRFKCTFA2211Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.12.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 19,90Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,96Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKCTFA2211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 19,9Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982929BIST