***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









k getirili, 24/02/2023 itfa tarihli, TRSKCTF22312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 125 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 25/02/2021 tarihinde tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.aracılık etmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 SPK Üst Yazı_400 Mio TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004441BIST