***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKCTF32212 ISIN kodlu tahvilin itfa ve kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 675.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 15.03.2022Vade (Gün Sayısı) 546Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKCTF32212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 14.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 3,5528 1.776.400 Evet2 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 3,5528 1.776.399,99 Evet3 15.06.2021 14.06.2021 15.06.2021 3,5528 1.776.399,98 Evet4 14.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 3,5528 1.776.399,99 Evet5 14.12.2021 13.12.2021 14.12.2021 3,5528 1.776.399,99 Evet6 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 3,5528 1.776.399,99 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 50.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/12/2019 tarih ve 76/1670 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında 18 ay vadeli, vade sonunda anapara 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 50 Milyon TL nominal tutar olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 14/09/2020 itibariyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. aracılık etmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 675 Mio TL_İhraç Belgesi.pdfEK: 2 675 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010684BIST