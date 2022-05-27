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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.05.2022 15:02
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKCTF22312 ISIN kodlu tahvilin 5.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKCTF22312
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 5,1251 6.406.375 Evet
2 27.08.2021 26.08.2021 27.08.2021 5,2397 6.549.625 Evet
3 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 4,8534 6.066.750 Evet
4 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022 4,1059 5.132.375 Evet
5 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 3,9568 4.946.000 Evet
6 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022
7 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
8 24.02.2023 23.02.2023 24.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AA 06.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/01/2021 tarih ve 3/55 sayılı kararı ile olumlu karşılanan başvurusu kapsamında yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST Turk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisi üzerine 155 bps ek getirili, 24/02/2023 itfa tarihli, TRSKCTF22312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 125 milyon TL olarak kesinleşmiş, satış işlemi 25/02/2021 tarihinde tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.aracılık etmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 SPK Üst Yazı_400 Mio TL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032929


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Altın Gr. 981 981 8,49  
Cumhuriyet 6.505 6.603 44,00  
Tam 6.483 6.646 52,68  
Yarım 3.133 3.215 25,48  
Çeyrek 1.572 1.608 12,74  
Gümüş.Ons 22,39 22,41 0,38  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,22  
B. Petrol 114 114 -0,62  
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