***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKCTF62216 ISIN kodlu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 400.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.06.2022Vade (Gün Sayısı) 360Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20.20Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKCTF62216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.01.2021Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000İhraç Fiyatı 0,83387Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.06.2022Kayıt Tarihi 08.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 175.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AA 06.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEklenen DökümanlarEK: 1 400 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdfEK: 2 400 Mio TL_İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036455BIST