***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2022 15:55
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKCTF62216 ISIN kodlu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 360
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20.20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKCTF62216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 15.01.2021
Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
İhraç Fiyatı 0,83387
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.06.2022
Kayıt Tarihi 08.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 175.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AA 06.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 400 Mio TL_SPK Üst Yazı.pdf
EK: 2 400 Mio TL_İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036455
BIST