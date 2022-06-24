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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.06.2022 14:49
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı / TRSKCTF72317
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 345.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 378
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 33,66
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,33
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKCTF72317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023 33,66
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2023 06.07.2023 07.07.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş (TR) AA 06.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039107


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BASCM 3,52 599.035 % 10,00  
MAKIM 15,56 74.034.444 % 9,96  
SNKRN 26,38 7.792.469 % 9,92  
ECZYT 52,45 77.445.745 % 9,27  
KGYO 8,58 15.539.400 % 8,47  
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Riyal 4,6153 4,6385 % 0,21  
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14:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 2,03  
Altın Gr. 1.018 1.019 2,82  
Cumhuriyet 6.780 6.883 -64,00  
Tam 6.764 6.861 -1,00  
Yarım 3.321 3.356 0,00  
Çeyrek 1.663 1.677 -1,00  
Gümüş.Ons 20,86 20,89 -0,08  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 -0,05  
B. Petrol 112 112 1,86  
Seans Raporu 14:54
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