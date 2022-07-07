***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracı / TRSKCTF72325Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.05.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 380.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.07.2023Vade (Gün Sayısı) 369Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 34,88Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 34,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,44Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKCTF72325Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.06.2022Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 07.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 110.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.07.2023 10.07.2023 11.07.2023 34,88Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.07.2023 10.07.2023 11.07.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AA 06.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043112BIST