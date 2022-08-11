***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKCTF82214 ISIN kodlu finansman bonusu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 08.07.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 11.08.2022Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 19,90Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,95Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,96Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKCTF82214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 11.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 12.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı Tek KuponSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 19,9 19.900.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AA 06.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEklenen DökümanlarEK: 1 Üst Yazı_700 Mio TL.pdfEK: 2 İhraç Belgesi_700 Mio TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054662BIST