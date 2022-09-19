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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.09.2022 16:07
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKCTF92213 ISIN kodlu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 08.07.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 362
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 19,24
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,40
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,41
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKCTF92213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 21.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.09.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 22.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 19,24 19.240.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 100.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AA 06.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Üst Yazı_700 Mio TL.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi_700 Mio TL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063981


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Çeyrek 1.626 1.647 -7,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,20 -0,37  
Gümüş Gr. 11,27 11,28 -0,21  
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