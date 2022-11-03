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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.11.2022 17:02
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKCTFA2315 ISIN Kodlu Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.08.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 560.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 393
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,14
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKCTFA2315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 03.11.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.12.2023 30.11.2023 01.12.2023 34,99
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.12.2023 30.11.2023 01.12.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (TR) AA 06.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076562


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Yarım 3.263 3.315 71,00  
Çeyrek 1.636 1.657 36,00  
Gümüş.Ons 20,72 20,74 1,25  
Gümüş Gr. 12,41 12,43 0,76  
B. Petrol 98,34 98,34 3,67  
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