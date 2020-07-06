***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2020 15:56
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Borçlanma Aracı 17.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 17.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 29.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 29.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855054
BIST
17:16118.095
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.346,22
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.140
En Düşük
116.674
17:166,8601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:167,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:16393,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,01
|Açılış
|: 393,15
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.413.913
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,85
|1.199.243.499
|% 6,12
|
|ODAS
|2,83
|1.021.152.507
|% 8,02
|
|KRDMD
|3,23
|855.653.855
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,11
|797.346.679
|% 3,43
|
|SISE
|6,03
|761.791.949
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,11
|797.346.679
|% 3,43
|
|ODAS
|2,83
|1.021.152.507
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|651.054.761
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,23
|855.653.855
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,73
|403.174.974
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5486
|8,5915
|% 0,13
|
|Frank
|1,8237
|1,8328
|% 0,02
|
|Riyal
|393,2340
|393,3550
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,05
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.572
|18,10
|
|Tam
|2.628
|2.640
|18,70
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|9,10
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,08
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,29
|