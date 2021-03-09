***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBorçlanma Aracı 17.06.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı 17.07.2019 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı 29.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı 29.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı 30.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı 17.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBorçlanma Aracı 02.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET FADIL ASHABOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 23.03.2005 Yönetim Kurulu Başkanı Koç Holding A.Ş.-CFO Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiNEVZAT TÜFEKÇİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 23.03.2005 Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş.-Denetçi Bağımsız Üye Değil Denetim KomitesiGÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.03.2021 Yönetim Kurulu Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikler Evet Bağımsız Üye DeğilİSMAİL CENK ÇİMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.02.2009 Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş.-Otomotiv Grubu Başkanı Bağımsız Üye DeğilFATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.03.2015 Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş.-Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Bağımsız Üye DeğilYEŞİM PINAR KİTAPÇI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2013 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916486BIST