***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2021 16:09
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Borçlanma Aracı 25.06.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 15.09.2020 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 26.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 14.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 14.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 14.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı 01.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961189
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,3097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
18:059,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0241
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8641
En Düşük
9,7770
18:05484,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 484,15
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3035
|8,3058
|% 0,00
|
|Euro
|9,8458
|9,8487
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4122
|11,4694
|% 0,17
|
|Frank
|9,0415
|9,0960
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,86
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,67
|