***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıTahvil 02.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBono 16.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBono 26.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 26.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBono 17.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 03.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBono 27.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 21.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 12.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBono 10.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBono 15.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıBono 21.01.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 01.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET FADIL ASHABOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2005 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yapı Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilGÖKHAN ERÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 05.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. İcra Başkanı ve Murahhas Üyesi, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. mali iştirakleri Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekillikler Bağımsız Üye DeğilFATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Koç Holding A.Ş.-Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Bağımsız Üye DeğilYEŞİM PINAR KİTAPÇI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bağımsız Üye DeğilPOLAT ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.03.2022 İcrada Görevli Değil Koç Holding A.Ş.-CFO Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYEŞİM PINAR KİTAPÇI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürMURAT ALP ÜLGENER Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür YardımcısıMEHMET ÇAĞATAY ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022667BIST