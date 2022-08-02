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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2022 14:49
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil 02.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 26.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Bono 17.08.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 03.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Bono 27.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 21.10.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 12.11.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Bono 15.12.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 01.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 09.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 24.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 07.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
YEŞİM PINAR KİTAPÇI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
MURAT ALP ÜLGENER Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET ÇAĞATAY ULUSOY Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051019


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ORMA 33,44 803.162 % 10,00  
KRPLS 6,83 463.612.630 % 9,98  
PRKME 8,83 66.532.475 % 9,96  
COSMO 15,05 543.636 % 9,93  
CANTE 63,15 63.699.709 % 9,92  
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Frank 18,7637 18,8767 % -0,03  
Riyal 4,7665 4,7904 % 0,33  
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15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 8,82  
Altın Gr. 1.027 1.027 7,32  
Cumhuriyet 6.825 6.929 52,00  
Tam 6.862 6.911 28,00  
Yarım 3.343 3.379 14,00  
Çeyrek 1.677 1.689 7,00  
Gümüş.Ons 20,43 20,46 0,08  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 0,08  
B. Petrol 100 100 0,27  
Seans Raporu 15:21
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