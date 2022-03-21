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***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

21.03.2022 13:55
***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/02/2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 345.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/03/2022 tarih ve 13/401 sayılı kararı ile onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011708


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Tam 6.054 6.207 26,88  
Yarım 2.926 3.003 13,00  
Çeyrek 1.468 1.501 6,50  
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Gümüş Gr. 11,90 11,91 0,03  
B. Petrol 112 112 4,35  
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