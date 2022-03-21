***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***KOCFN*** KOÇ FİNANSMAN A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/02/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 345.000.000 TL nominal tutara kadar bir yıllık dönem içinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/03/2022 tarih ve 13/401 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011708BIST