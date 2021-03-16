***KOCFN* *SEKFA* *BRKVY* *ODEA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***KOCFN******SEKFA******BRKVY******ODEA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKVY, KOCFN, ODEA, SEKFA, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS42111 FİNANSMAN BONOSU 16/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH32111 FİNANSMAN BONOSU 16/03/2021 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH32111 FİNANSMAN BONOSU 16/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH32129 FİNANSMAN BONOSU 16/03/2021 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH32137 FİNANSMAN BONOSU 16/03/2021 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN62126 FİNANSMAN BONOSU 16/03/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918504BIST