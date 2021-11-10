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***KOCFN* *YKYAT* *ALNTF* *KNTFA* *EKTVK* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

10.11.2021 17:48
***KOCFN* *YKYAT* *ALNTF* *KNTFA* *EKTVK* *QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***KOCFN******YKYAT******ALNTF******KNTFA******EKTVK******QNBFL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [YKYAT, QNBFL, KNTFA, ALNTF, KOCFN, EKTVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM52217 200.000.000 10.11.2021 11.05.2022 12.11.2021
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKRK2218 64.250.000 10.11.2021 09.11.2022 12.11.2021
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF32216 15.000.000 10.11.2021 10.03.2022 12.11.2021
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF52212 61.000.000 10.11.2021 11.05.2022 12.11.2021
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTFA2216 200.000.000 09.11.2021 01.12.2022 12.11.2021
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKSK2228 51.800.000 10.11.2021 16.11.2022 12.11.2021


İlgili Şirketler [YKYAT, QNBFL, KNTFA, ALNTF, KOCFN, EKTVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976870


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DOBUR 93,00 27.261.927 % 9,99  
NUGYO 11,47 16.528.481 % 9,97  
OYLUM 8,05 7.141.600 % 9,97  
TURGG 144,60 14.864.328 % 9,96  
DOAS 37,76 181.182.453 % 9,96  
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Altın Gr. 584 584 11,27  
Cumhuriyet 3.873 3.931 91,00  
Tam 3.854 3.952 97,86  
Yarım 1.863 1.912 47,34  
Çeyrek 934 956 23,67  
Gümüş.Ons 24,83 24,87 0,51  
Gümüş Gr. 7,85 7,86 0,25  
B. Petrol 83,26 83,26 -1,52  
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