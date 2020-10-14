***KOCFN* *ZORLF* *ZKBVK* *TEBNK* *DENIZ* *BRKT* *SEKFA* *IEP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***KOCFN******ZORLF******ZKBVK******TEBNK******DENIZ******BRKT******SEKFA******IEP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, DENIZ, IEP, KOCFN, SEKFA, TEBNK, ZKBVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE2048 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2020 İtfaQINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IEP TRYQPYS00045 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 14/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF72127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHE2015 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22118 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881602BIST