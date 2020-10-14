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***KOCFN* *ZORLF* *ZKBVK* *TEBNK* *DENIZ* *BRKT* *SEKFA* *IEP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

14.10.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***KOCFN******ZORLF******ZKBVK******TEBNK******DENIZ******BRKT******SEKFA******IEP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENIZ, IEP, KOCFN, SEKFA, TEBNK, ZKBVK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2018 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2026 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKE2048 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2020 İtfa
QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. IEP TRYQPYS00045 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 14/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. KOCFN TRSKCTF72127 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHE2015 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRSTEBK72122 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKE2013 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF22118 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32117 FİNANSMAN BONOSU 14/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881602


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ISBIR 2.676,30 1.133.783 % 10,00  
ESEN 12,43 1.158.725 % 10,00  
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Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
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