***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.400 7.026 -3.544 20.547 29.341 17.241 100.011 100.011Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler17.241 -17.241 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.117 20.117 20.117Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29.400 7.026 -3.544 20.547 46.582 20.117 120.128 120.128Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29.400 7.026 -3.544 20.547 46.582 20.117 120.128 120.128Transferler20.117 -20.117Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-656 -776 -1.432 -1.432Dönem Sonu Bakiyeler29.400 7.026 -4.200 20.547 66.699 -776 118.696 118.696Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI235.924 62.594Dönem Karı (Zararı)-776 20.117Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-776 20.117Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler182.291 94.669Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 90.532 32.987Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.783 -4.463Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 349 385Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.132 -4.848Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.838 8.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 8.838 8.404Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 - 22 73.091 32.553Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.141 -5.781Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler85.232 38.334Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler20 - 22 -14.446 -4.012Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 849 7.349Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.087 634Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 3.087 634Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler24.123 21.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler84.542 -21.474Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-89.298 3.329İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-50.169 1.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.129 2.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.595 10.663İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)680 680İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)915 9.983Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler17.284 -7.372Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler131.005 -31.148İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.372 1.565İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)116.633 -32.713Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.956 3.054İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.218İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23.956 5.272Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları266.057 93.312Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -6.923 -7.657Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 -5.815Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-23.210 -17.246YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.775 -29.276Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri78 1.243Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri78 1.243Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.994 -36.300Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -29.526 -26.078Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -16.468 -10.222Alınan Faiz21 12.141 5.781FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-121.529 65.845Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 274.274 203.448Kredilerden Nakit Girişleri274.274 173.448İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri30.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -250.000 -100.159Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-220.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-30.000 -100.159Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -74.463 0Ödenen Faiz-71.340 -37.444YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.620 99.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)80.620 99.163DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ119.466 20.303DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ200.086 119.466Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 200.086 119.466Ticari Alacaklar151.288 62.339İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 - 26 56.367 6.198İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 94.921 56.141Diğer Alacaklar626 1.245İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 - 26 0 680İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 626 565Stoklar7 339.606 352.758Peşin Ödenmiş Giderler21.245 24.203İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 21.245 24.203Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 792Diğer Dönen Varlıklar2.787 574İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 2.787 574ARA TOPLAM715.638 561.377TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR715.638 561.377DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar648 648Diğer Alacaklar412 254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 412 254Maddi Duran Varlıklar10 147.429 150.627Taşıtlar88 112Mobilya ve Demirbaşlar55.994 49.907Özel Maliyetler88.885 98.925Yapılmakta Olan Yatırımlar2.462 1.683Kullanım Hakkı Varlıkları11 58.352 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.385 17.359Diğer Haklar12 27.385 17.359Peşin Ödenmiş Giderler403 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler403 0Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.633 2.297TOPLAM DURAN VARLIKLAR236.262 171.185TOPLAM VARLIKLAR951.900 732.562KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar52.127 35.825İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar52.127 35.825Banka Kredileri6 27.980 35.825Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 24.147Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları100.879 31.105İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları100.879 31.105İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6 100.879 31.105Ticari Borçlar385.083 254.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 - 26 42.959 28.587İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 342.124 225.491Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 12.106 10.898Diğer Borçlar10.454 7.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.454 7.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.106 7.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 12.106 7.621Kısa Vadeli Karşılıklar5.195 8.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.946 3.418Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.249 5.138Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 11.692 8.296ARA TOPLAM589.642 363.558TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER589.642 363.558UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar231.331 240.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 231.331 240.000Banka Kredileri200.000 140.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 31.331İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları100.000Diğer Borçlar496 369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 496 369Uzun Vadeli Karşılıklar11.735 8.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 11.735 8.507TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER243.562 248.876TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER833.204 612.434ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.696 120.128Ödenmiş Sermaye16 29.400 29.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 7.026 7.026Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.200 -3.544Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.200 -3.544Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.200 -3.544Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.547 20.547Yasal Yedekler16 20.547 20.547Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları66.699 46.582Net Dönem Karı veya Zararı-776 20.117TOPLAM ÖZKAYNAKLAR118.696 120.128TOPLAM KAYNAKLAR951.900 732.562Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.778.186 1.563.215Satışların Maliyeti17 -1.101.417 -957.381TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)676.769 605.834BRÜT KAR (ZARAR)676.769 605.834Genel Yönetim Giderleri18 -121.570 -102.615Pazarlama Giderleri18 -468.852 -417.597Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 89.634 72.402Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -92.501 -78.862ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.480 79.162Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 16.646 6.434Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -3.107 -4.643FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)97.019 80.953Finansman Giderleri22 -96.946 -53.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)73 27.466Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-849 -7.349Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -5.023Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -849 -2.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-776 20.117DÖNEM KARI (ZARARI)-776 20.117Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-776 20.117Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,00264000 0,06843000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-656 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -656 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-656 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.432 20.117Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.432 20.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818484BIST