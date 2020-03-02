***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
02.03.2020 17:31
***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
02/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
02/03/2020
Saati
11:30
Adresi
Nakkaştepe Azizbey Sokak No 1 Kuzguncuk/Üsküdar/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.03.2020 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823344
BIST
17:49107.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.452,36
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:496,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:496,9441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0620
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:49320,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,14
|Açılış
|: 320,50
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.713.342
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|83.863.777
|% 19,96
|
|KARSN
|2,00
|592.326.011
|% 19,76
|
|AVGYO
|1,75
|37.307.435
|% 15,89
|
|BRYAT
|71,30
|9.961.816
|% 15,75
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,00
|17.789.680
|% -3,45
|
|ECZYT
|11,62
|9.909.722
|% -3,17
|
|BURVA
|14,50
|51.376
|% -2,95
|
|THYAO
|11,88
|1.180.359.288
|% 1,11
|
|ASELS
|28,14
|608.804.477
|% 2,33
|
|KARSN
|2,00
|592.326.011
|% 19,76
|
|GARAN
|9,59
|463.031.994
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,40
|354.914.314
|% 4,80
|
|KARSN
|2,00
|592.326.011
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,40
|354.914.314
|% 4,80
|
|ODAS
|2,04
|246.588.174
|% 4,08
|
|EKGYO
|1,43
|157.612.403
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|162.133.445
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9298
|7,9696
|% -0,45
|
|Frank
|6,4837
|6,5227
|% 0,79
|
|Riyal
|1,6547
|1,6630
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|21,17
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,82
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,02
|
|B. Petrol
|50,42
|50,42
|0,75
|