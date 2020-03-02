***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi02/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih02/03/2020Saati11:30AdresiNakkaştepe Azizbey Sokak No 1 Kuzguncuk/Üsküdar/İstanbulGündemAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.03.2020 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823344BIST