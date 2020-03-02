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***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

02.03.2020 17:31
GÜNCEL HABERLER



***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
02/03/2020
Saati
11:30
Adresi
Nakkaştepe Azizbey Sokak No 1 Kuzguncuk/Üsküdar/İstanbul
Gündem
-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                    Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.03.2020 tarihinde yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.  
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823344


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Frank 6,4837 6,5227 % 0,79  
Riyal 1,6547 1,6630 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.600 1.600 21,17  
Altın Gr. 320 320 3,82  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,72 16,76 0,12  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 0,02  
B. Petrol 50,42 50,42 0,75  
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