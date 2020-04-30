***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.03.2020 tarihinde, ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerimize 24.03.2020 tarihinden itibaren geçici süre ile ara verildiği kamuya açıklanmıştı. Covid-19 salgını ile mücadeleye devam ederken, iş sürekliliğini ve istihdamı korumak amacıyla, 98 mağazamızın 19 adeti Koçtaş, 32 adeti Koçtaş Fix olmak üzere toplam 51'inde mağazacılık faaliyetlerimize 04.05.2020 tarihi itibariyle kademeli olarak başlanacaktır. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını koruma önceliğiyle, tüm mağazalarımızın içerisinde ve her bir çalışanımızda koruyucu önlemlerin en üst seviyede alınması öngörülmektedir. Açık olan mağazaların listesine www.koctas.com.tr üzerinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841381BIST