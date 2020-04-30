GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.04.2020 09:47
GÜNCEL HABERLER



***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23.03.2020 tarihinde, ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerimize 24.03.2020 tarihinden itibaren geçici süre ile ara verildiği kamuya açıklanmıştı. Covid-19 salgını ile mücadeleye devam ederken, iş sürekliliğini ve istihdamı korumak amacıyla, 98 mağazamızın 19 adeti Koçtaş, 32 adeti Koçtaş Fix olmak üzere toplam 51'inde mağazacılık faaliyetlerimize 04.05.2020 tarihi itibariyle kademeli olarak başlanacaktır. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını koruma önceliğiyle, tüm mağazalarımızın içerisinde ve her bir çalışanımızda koruyucu önlemlerin en üst seviyede alınması öngörülmektedir. Açık olan mağazaların listesine www.koctas.com.tr üzerinden ulaşılabilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841381


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:04101.838
Değişim :  0,24% |  242,17
Açılış :  101.996  
Önceki Kapanış :  101.595  
En Yüksek
102.161 En Düşük
101.811
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYH 0,44 100.162 % 10,00  
PINSU 8,59 5.519.015 % 9,99  
ULUUN 15,52 6.297.752 % 9,99  
IZTAR 4,41 381.483 % 9,98  
TKURU 13,70 230.667 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6686 8,7120 % 0,32  
Frank 7,1368 7,1798 % 0,40  
Riyal 1,8506 1,8599 % 0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 6,10  
Altın Gr. 385 385 2,45  
Cumhuriyet 2.470 2.528 15,30  
Tam 2.535 2.589 15,60  
Yarım 1.235 1.266 7,60  
Çeyrek 619 633 3,80  
Gümüş.Ons 15,35 15,40 0,07  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,03  
B. Petrol 25,46 25,46 1,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru