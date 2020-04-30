***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 09:47
***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.03.2020 tarihinde, ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerimize 24.03.2020 tarihinden itibaren geçici süre ile ara verildiği kamuya açıklanmıştı. Covid-19 salgını ile mücadeleye devam ederken, iş sürekliliğini ve istihdamı korumak amacıyla, 98 mağazamızın 19 adeti Koçtaş, 32 adeti Koçtaş Fix olmak üzere toplam 51'inde mağazacılık faaliyetlerimize 04.05.2020 tarihi itibariyle kademeli olarak başlanacaktır. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını koruma önceliğiyle, tüm mağazalarımızın içerisinde ve her bir çalışanımızda koruyucu önlemlerin en üst seviyede alınması öngörülmektedir. Açık olan mağazaların listesine www.koctas.com.tr üzerinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841381
BIST
10:04101.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 242,17
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.161
En Düşük
101.811
10:046,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9783
En Düşük
6,9408
10:047,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5975
En Düşük
7,5375
10:04385,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,45
|Açılış
|: 385,28
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
385,64
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|PINSU
|8,59
|5.519.015
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,52
|6.297.752
|% 9,99
|
|IZTAR
|4,41
|381.483
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|230.667
|% 9,95
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|3.364.691
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|1.465.001
|% -10,00
|
|CASA
|14,67
|227.972
|% -9,94
|
|ESCOM
|4,01
|1.247.399
|% -5,65
|
|SODA
|5,77
|61.679.196
|% 0,00
|
|SILVR
|2,47
|27.199.798
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|15.997.198
|% 0,24
|
|PETKM
|3,61
|8.402.842
|% 0,28
|
|ULUUN
|15,52
|6.297.752
|% 9,99
|
|SILVR
|2,47
|27.199.798
|% 0,00
|
|SODA
|5,77
|61.679.196
|% 0,00
|
|ALYAG
|1,03
|2.923.492
|% 9,57
|
|ADESE
|1,62
|4.379.001
|% 5,19
|
|PETKM
|3,61
|8.402.842
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6686
|8,7120
|% 0,32
|
|Frank
|7,1368
|7,1798
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|6,10
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,30
|
|Tam
|2.535
|2.589
|15,60
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,60
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,35
|15,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|25,46
|25,46
|1,24
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