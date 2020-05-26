***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.03.2020 tarihinde Covid-19 (Koronavirüs) etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde tüm mağazacılık faaliyetlerimize 24.03.2020 tarihinden itibaren geçici süre ile ara verildiği 30.04.2020 tarihinde ise Covid-19 salgını ile mücadeleye devam ederken iş sürekliliği ve istihdamı korumak amacıyla, 04.05.2020 tarihi itibariyle 98 mağazamızın 51'inde mağazacılık faaliyetlerimize kademeli olarak başlanacağı kamuya açıklanmıştı. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bu hafta içinde faaliyete başlayacak mağazalarımızla beraber 01.06.2020 itibariyle tüm mağazalarımızın açılmış olması planlanmaktadır. Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ailelerinin sağlığını koruma önceliğiyle, mağazalarımız ve her bir çalışanımız için gerekli önlemler en üst seviyede alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846782BIST