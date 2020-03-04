***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.03.2020 14:57
***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKCTY32015 Isın Kodlu 50.000.000 TL Tutarındaki Tahvilin 12.Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.092
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKCTY32015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.03.2016
Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Yoktur.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.06.2017 06.06.2017 07.06.2017 3,12 1.560.000 Evet
2 06.09.2017 05.09.2017 06.09.2017 3,07 1.535.000 Evet
3 06.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 3,2 1.600.000 Evet
4 07.03.2018 06.03.2018 07.03.2018 3,62 1.810.000 Evet
5 06.06.2018 05.06.2018 06.06.2018 3,55 1.775.000 Evet
6 05.09.2018 04.09.2018 05.09.2018 4,55 2.275.000 Evet
7 05.12.2018 04.12.2018 05.12.2018 6 3.000.000 Evet
8 06.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 5,1 2.550.000 Evet
9 03.06.2019 31.05.2019 03.06.2019 4,8 2.400.000 Evet
10 04.09.2019 03.09.2019 04.09.2019 6,23 3.115.000 Evet
11 04.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 4,25 17,05 18,16 2.125.000 Evet
12 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 3,33 13,36 14,06 1.665.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 50.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
TRSKCTY32015 ISIN kodlu tahvilin 1.665.000 TL tutarındaki 12.Kupon ödemesi ve itfası 04.03.2020 tarihinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824164
BIST