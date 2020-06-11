***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.06.2020 15:12
***KOCTS*** KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKCTY62012 Isın Kodlu 50.000.000 TL Tutarındaki Tahvilin 6.Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.01.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tu
16:28109.264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -515,07
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:286,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0470
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8230
En Düşük
6,7686
16:287,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7598
En Düşük
7,6811
16:28381,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,36
|Açılış
|: 380,99
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,15
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.885.836
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.451.131
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.247.445
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|129.254.610
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|11.231.074
|% -5,92
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|EKGYO
|1,95
|1.168.516.913
|% 0,00
|
|ASELS
|32,20
|826.395.888
|% 0,00
|
|GARAN
|8,11
|662.278.809
|% -0,98
|
|PETKM
|3,89
|631.083.616
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,67
|487.944.159
|% 9,87
|
|EKGYO
|1,95
|1.168.516.913
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|487.944.159
|% 9,87
|
|TSKB
|1,23
|260.048.555
|% 3,36
|
|ODAS
|2,04
|363.804.052
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,70
|449.510.551
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6090
|8,6521
|% 0,02
|
|Frank
|7,2148
|7,2583
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8122
|1,8213
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-0,57
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.489
|6,30
|
|Tam
|2.537
|2.557
|6,60
|
|Yarım
|1.238
|1.248
|5,10
|
|Çeyrek
|619
|625
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,19
|39,19
|-2,54
|
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