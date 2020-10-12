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KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.10.2020 15:40
GÜNCEL HABERLER



KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
hkoker@kokerymm.com
s.caliskan@kokerymm.com
aydan@kokerymm.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fahri Hikmet KÖKER 43499 TRY 57,99
Hasan Ali ARSLANALP 15000 TRY 20
Rahmi UYGUN 15000 TRY 20
Hüseyin ÖZER 375 TRY 0,50
Nursel AYKAN 375 TRY 0,50
Ertuğrul TUNCER 375 TRY 0,50
Akın AKBULUT 1 TRY 0,01
MEHMET ALİ AKTAŞ 375 TRY 0,50
TOPLAM 75000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880738


BIST



uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler16:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 5,94 8.624.437 % 10,00  
KENT 321,20 7.054.764 % 10,00  
DAGHL 12,10 2.366.579 % 10,00  
BMELK 13,20 2.527.031 % 10,00  
ALMAD 2,53 5.021.063 % 10,00  
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16:03 Alış Satış %  
Dolar 7,8545 7,8577 % 0,02  
Euro 9,2744 9,2813 % -0,14  
Sterlin 10,2111 10,2623 % -0,08  
Frank 8,6005 8,6523 % 0,04  
Riyal 2,0883 2,0988 % 0,01  
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16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.923 -7,46  
Altın Gr. 486 486 -1,88  
Cumhuriyet 3.227 3.276 6,00  
Tam 3.208 3.287 -4,69  
Yarım 1.550 1.590 -2,27  
Çeyrek 778 795 -1,13  
Gümüş.Ons 24,99 25,04 -0,14  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,03  
B. Petrol 42,16 42,16 -0,69  
Seans Raporu 16:03
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