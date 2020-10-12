KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.10.2020 15:40
KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
hkoker@kokerymm.com
s.caliskan@kokerymm.com
aydan@kokerymm.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fahri Hikmet KÖKER 43499 TRY 57,99
Hasan Ali ARSLANALP 15000 TRY 20
Rahmi UYGUN 15000 TRY 20
Hüseyin ÖZER 375 TRY 0,50
Nursel AYKAN 375 TRY 0,50
Ertuğrul TUNCER 375 TRY 0,50
Akın AKBULUT 1 TRY 0,01
MEHMET ALİ AKTAŞ 375 TRY 0,50
TOPLAM 75000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880738
BIST
16:031.181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
16:037,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
16:039,2813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0126
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
16:03485,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,88
|Açılış
|: 485,78
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler16:03
|RALYH
|5,94
|8.624.437
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|7.054.764
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.366.579
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.616.554
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,68
|1.541.797.190
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,90
|939.834.472
|% 5,07
|
|SISE
|6,93
|780.958.744
|% 0,29
|
|GARAN
|7,17
|660.728.645
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,11
|603.134.573
|% 4,05
|
|PETKM
|4,68
|1.541.797.190
|% 1,52
|
|ZOREN
|2,90
|939.834.472
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,84
|472.073.939
|% 2,22
|
|TSKB
|1,14
|189.606.502
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,72
|269.172.444
|% 3,61
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8545
|7,8577
|% 0,02
|
|Euro
|9,2744
|9,2813
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,2111
|10,2623
|% -0,08
|
|Frank
|8,6005
|8,6523
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0883
|2,0988
|% 0,01
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-7,46
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|-4,69
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-2,27
|
|Çeyrek
|778
|795
|-1,13
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,04
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,69
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:17BNTAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 502, 642 adet işlem
-
16:16AVHOL
Yüzde 5.74 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 089, 392 adet işlem
-
16:15KFEIN
Yüzde 4.75 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 666, 723 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, ARCLK
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 4 artarak (% 0.98 ) 1, 075