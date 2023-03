KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fahri Hikmet KÖKER 43125 TRY 57,50Hasan Ali ARSLANALP 15000 TRY 20Rahmi UYGUN 15000 TRY 20Hüseyin ÖZER 375 TRY 0,50Nursel AYKAN 375 TRY 0,50Ertuğrul TUNCER 375 TRY 0,50Akın AKBULUT 375 TRY 0,50MEHMET ALİ AKTAŞ 375 TRY 0,50TOPLAM 75000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124496BIST