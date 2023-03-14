KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.03.2023 17:39
KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fahri Hikmet KÖKER 43125 TRY 57,50
Hasan Ali ARSLANALP 15000 TRY 20
Rahmi UYGUN 15000 TRY 20
Hüseyin ÖZER 375 TRY 0,50
Nursel AYKAN 375 TRY 0,50
Ertuğrul TUNCER 375 TRY 0,50
Akın AKBULUT 375 TRY 0,50
MEHMET ALİ AKTAŞ 375 TRY 0,50
TOPLAM 75000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124496
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
19,0060
En Düşük
18,9369
17:5920,3590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4013
En Düşük
20,2652
17:591.163,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.164,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.156,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9710
|18,9772
|% 0,05
|
|Euro
|20,3543
|20,3636
|% 0,03
|
|Sterlin
|23,0023
|23,1177
|% -0,14
|
|Frank
|20,6554
|20,7798
|% -0,29
|
|Riyal
|5,0374
|5,0627
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-6,45
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.862
|7.925
|-33,00
|
|Yarım
|3.841
|3.878
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.939
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|80,29
|80,29
|-0,48
|