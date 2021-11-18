***KONKA* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
18.11.2021 09:45
***KONKA******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konya Kağıt fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978412
BIST
10:301.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,24
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:3010,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0665
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:3012,1482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1046
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:30643,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 5,64
|Açılış
|: 643,18
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|TETMT
|189,70
|2.896.725
|% 9,53
|
|PRKAB
|44,10
|60.212.204
|% 8,35
|
|DITAS
|22,38
|11.662.919
|% 7,39
|
|ULAS
|3,97
|2.851.564
|% 6,72
|
|GMTAS
|2,47
|3.540.930
|% -5,36
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|DOGUB
|2,97
|873.821
|% -4,50
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|ELITE
|17,88
|8.976.395
|% -3,25
|
|PETKM
|7,80
|286.905.194
|% 1,17
|
|SISE
|10,56
|210.884.837
|% 1,34
|
|GARAN
|11,94
|187.765.067
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,71
|169.470.754
|% 0,26
|
|YKBNK
|3,38
|159.040.822
|% 0,30
|
|ADESE
|1,06
|60.614.415
|% -0,93
|
|YKBNK
|3,38
|159.040.822
|% 0,30
|
|PETKM
|7,80
|286.905.194
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,16
|66.989.601
|% -0,92
|
|KRDMD
|7,71
|169.470.754
|% 0,26
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6965
|10,7062
|% 0,69
|
|Euro
|12,1325
|12,1538
|% 0,92
|
|Sterlin
|14,4401
|14,5126
|% 1,04
|
|Frank
|11,5054
|11,5747
|% 0,88
|
|Riyal
|2,8512
|2,8655
|% 0,97
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,62
|
|Altın Gr.
|643
|644
|5,81
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|8,63
|8,64
|0,08
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|-0,52
|
Seans Raporu
10:28
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10:44GENIL
Yüzde 4.05 oranında artışla 13.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 989, 993 adet işlem
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10:42TMSN
Yüzde 5.66 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 578, 162 adet işlem
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, EREGL, SASA
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, PETKM, SISE
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 1 artarak (% 0.34 ) 1, 521