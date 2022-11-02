***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONKA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Golda Gıda A.Ş, Karaman ili Kazım Karabekir İlçesi'nde bulunan fabrika çatısı üzerine, 2 MW gücünde öz tüketim amaçlı Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı çalışmalarına başlamıştır. Planlanan GES yatırımının "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" hükümlerine göre gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Şubat 2023'te üretime başlaması öngörülen GES yatırımının kurulum maliyetinin 1.235.000 USD, yıllık bazda yaklaşık olarak 3.000 MW elektrik enerjisi üretilmesi hedeflenmektedir.Mevcut durumda faaliyetine devam eden kojenerasyon tesisi ve GES'ten elde edilecek enerjiyle, Golda Gıda A.Ş.'nin toplam ele