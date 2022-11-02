***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 15:31
***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KONKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Golda Gıda A.Ş, Karaman ili Kazım Karabekir İlçesi'nde bulunan fabrika çatısı üzerine, 2 MW gücünde öz tüketim amaçlı Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı çalışmalarına başlamıştır. Planlanan GES yatırımının "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" hükümlerine göre gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Şubat 2023'te üretime başlaması öngörülen GES yatırımının kurulum maliyetinin 1.235.000 USD, yıllık bazda yaklaşık olarak 3.000 MW elektrik enerjisi üretilmesi hedeflenmektedir.
Mevcut durumda faaliyetine devam eden kojenerasyon tesisi ve GES'ten elde edilecek enerjiyle, Golda Gıda A.Ş.'nin toplam ele
13:484.176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 70,23
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
13:4818,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
13:4818,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0661
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
13:48987,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 12,49
|Açılış
|: 987,72
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,37
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler13:48
|MIATK
|83,15
|54.279.873
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.296.645
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.600.489
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,72
|418.157.720
|% 9,27
|
|SEKFK
|10,17
|14.114.474
|% 9,12
|
|ISKUR
|882.001,00
|882.001
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.744.707
|% -9,98
|
|NETAS
|31,64
|119.457.603
|% -9,55
|
|ISBTR
|42.301,00
|341.987
|% -7,83
|
|ULAS
|8,91
|3.517.228
|% -6,21
|
|THYAO
|105,40
|6.547.117.044
|% 3,54
|
|EREGL
|32,38
|4.547.834.255
|% 6,94
|
|TUPRS
|430,70
|3.046.558.627
|% 5,69
|
|KRDMD
|12,54
|2.233.425.908
|% 3,55
|
|SASA
|144,30
|1.963.691.270
|% 6,18
|
|EKGYO
|4,60
|907.624.745
|% 1,55
|
|KRDMD
|12,54
|2.233.425.908
|% 3,55
|
|EREGL
|32,38
|4.547.834.255
|% 6,94
|
|HALKB
|8,44
|973.031.743
|% 2,80
|
|ISCTR
|8,77
|991.627.153
|% 0,80
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6206
|18,6230
|% 0,04
|
|Euro
|18,2355
|18,2438
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,8304
|20,9349
|% 0,59
|
|Frank
|18,4187
|18,5296
|% 0,69
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,06
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|20,07
|
|Altın Gr.
|988
|988
|12,23
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|76,00
|
|Tam
|6.623
|6.676
|42,00
|
|Yarım
|3.227
|3.266
|22,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,88
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,24
|
|B. Petrol
|97,34
|97,34
|2,67
|