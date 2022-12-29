***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2022 14:46
***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KONKA]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Golda Gıda San.ve Tic.A.Ş'nin paylarının bir kısmının halka arzı amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyumuna ilişkin başta Esas Sözleşme tadili olmak üzere gerekli çalışmalara başlanmasına karar verildiği 07.11.2022 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile duyurulmuştur.
Şirket paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın onaylanması için 29.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091136
BIST
15:055.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 87,06
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
15:0518,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
15:0519,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1028
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
15:051.087,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.087,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler15:03
|TERA
|17,71
|965.939
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|661.832.705
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.870.016
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|10.330.764
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,80
|94.283.557
|% -7,81
|
|PLTUR
|16,13
|1.163.985.745
|% -7,09
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,96
|66.505.526
|% -4,66
|
|KOZAL
|576,60
|5.461.573.620
|% -3,37
|
|THYAO
|141,60
|4.180.627.499
|% 1,07
|
|ENKAI
|34,18
|3.448.357.972
|% 7,21
|
|PETKM
|19,78
|2.888.024.677
|% 3,89
|
|SISE
|42,44
|2.613.896.930
|% 1,82
|
|EKGYO
|8,43
|2.455.042.688
|% 3,31
|
|PETKM
|19,78
|2.888.024.677
|% 3,89
|
|YKBNK
|11,91
|1.745.756.711
|% 2,76
|
|KRDMD
|18,11
|2.288.410.715
|% 3,19
|
|TSKB
|4,34
|499.643.026
|% 1,88
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7155
|18,7193
|% 0,05
|
|Euro
|19,9392
|19,9617
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,4363
|22,5488
|% 0,07
|
|Frank
|20,1384
|20,2597
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,02
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,79
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,70
|
|Cumhuriyet
|7.310
|7.420
|13,00
|
|Tam
|7.353
|7.404
|14,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,25
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,79
|