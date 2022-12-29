***KONKA* *BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONKA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Golda Gıda San.ve Tic.A.Ş'nin paylarının bir kısmının halka arzı amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyumuna ilişkin başta Esas Sözleşme tadili olmak üzere gerekli çalışmalara başlanmasına karar verildiği 07.11.2022 tarihinde yapılan KAP açıklaması ile duyurulmuştur.Şirket paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nın onaylanması için 29.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091136BIST