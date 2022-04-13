***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler BERAGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 16.03.2022Genel Kurul Tarihi 13.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2022Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanının seçimi ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,3 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,5 - 2021 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,6 - 2021 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte üye seçiminin yapılması,9 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret veya huzur hakkı tutarının belirlenmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası" ve "Etik Kurallar" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,16 - Dilek ve temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Saat 10:00'da, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 Genel Kurul Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2021 Genel Kurul Hazirun Cetveli .pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Fethi Şimşek Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Hasan Tahsin BAYRAM Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Saat 10:00'da, Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait Hazirun Cetveli,Toplantı Tutanağı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020027BIST