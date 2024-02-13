***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler [BERA]İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkKONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkKONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi28.02.2023-28.02.2026Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli toplantısında alınan karara istinaden başlatılan Geri Alım Programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 260.468 adet toplam geri alınan paylardan 51.760 adetinin satışı 13.02.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 28.02.2023 tarihinde başlatılan Pay Geri Alım Programı devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKONKA 13/02/2024 51.760 % 0,04 57,27 % 0,1605 1.081.053 --http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249296BIST