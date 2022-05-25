***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
25.05.2022 18:13
***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler [BERA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
8.610 m2 arsa üzerinde 28 m2 dükkan ve arsası niteliğinde taşınmaz ile 656 m2 market ve arsası niteliğindeki taşınmazlar
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Antalya İli, Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 160.2B pafta, 3982 no'lu parselde 8.610 metrekare arsa üzerinde kayıtlı bulunan E blok zemin 1 nolu bağımsız bölümdeki 28 m2 dükkan ve arsası vasfındaki taşınmaz ile E blok zemin 5 no?lu bağımsız bölümdeki 656 m2 market ve arsası vasfındaki taşınmazlar
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/05/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Satış Bedeli
2.033.898 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 1,56
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,12
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 0,89
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,06
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,25
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.05.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yatırım amaçlı gayrimenkul olup, faaliyetlerimize etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
998.898 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketimizin finansal ihtiyaçlarında değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
TOPCU TURİZM KUYUMCULUK NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişki Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.11.2021 - 2021.KON.17
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
24 TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
1.035.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmış olan 1.035.000 TL değerle kayıtlı bulunan Antalya İli, Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 160.2B pafta, 3982 no'lu parselde 8610 metrekare arsa üzerinde kayıtlı bulunan E blok zemin 1 nolu bağımsız bölümdeki 28 m2 dükkan ve arsası vasfındaki taşınmaz ile E blok zemin 5 no'lu bağımsız bölümdeki 656 m2 market ve arsası vasfındaki taşınmazlar toplam 2.033.898 TL bedel ile peşin olarak satılmış olup, satış işleminden 998.898 TL kar elde edilmiştir.
Satış sonucu elde edilen gelir Şirketimizin finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032459
BIST