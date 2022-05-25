***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler [BERA]İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği8.610 m2 arsa üzerinde 28 m2 dükkan ve arsası niteliğinde taşınmaz ile 656 m2 market ve arsası niteliğindeki taşınmazlarSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAntalya İli, Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 160.2B pafta, 3982 no'lu parselde 8.610 metrekare arsa üzerinde kayıtlı bulunan E blok zemin 1 nolu bağımsız bölümdeki 28 m2 dükkan ve arsası vasfındaki taşınmaz ile E blok zemin 5 no?lu bağımsız bölümdeki 656 m2 market ve arsası vasfındaki taşınmazlarSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/05/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Satış Bedeli2.033.898 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 1,56Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,12Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 0,89Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,06İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 0,25Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.05.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYatırım amaçlı gayrimenkul olup, faaliyetlerimize etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı998.898 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirketimizin finansal ihtiyaçlarında değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafTOPCU TURİZM KUYUMCULUK NAKLİYAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişki YokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası26.11.2021 - 2021.KON.17Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı24 TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.035.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz aktifinde Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmış olan 1.035.000 TL değerle kayıtlı bulunan Antalya İli, Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 160.2B pafta, 3982 no'lu parselde 8610 metrekare arsa üzerinde kayıtlı bulunan E blok zemin 1 nolu bağımsız bölümdeki 28 m2 dükkan ve arsası vasfındaki taşınmaz ile E blok zemin 5 no'lu bağımsız bölümdeki 656 m2 market ve arsası vasfındaki taşınmazlar toplam 2.033.898 TL bedel ile peşin olarak satılmış olup, satış işleminden 998.898 TL kar elde edilmiştir.Satış sonucu elde edilen gelir Şirketimizin finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032459BIST