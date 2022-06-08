Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.06.2022 14:58
***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [BERA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) Yönetim Kurulu'nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirket'in büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda Şirketimiz, 30 yılı aşkın bir süredir selülozdan doğrudan ürettiği 1. Hamur yazı tabı kağıdından ofset, ebat ve fotokopi kağıtları ile defter üretimi yapmaktadır.  Şirketimizin uzun yılları içeren tecrübesini de dikkate alarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yaptığımız ön araştırmalar neticesinde, mevcut durum itibariyle ülkemizde üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen nitelikli, katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi konusunda yatırım yapılmasının Şirketimizin karlılığının artırılması, uzmanlığı bulunan kendi sektöründe büyümesi ve yapılacak yatırımın ithal ikamesi özellik taşıması nedeniyle ülke ekonomisine  katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda olmak üzere 1) Ülkemiz yıllık tüketimi yaklaşık 300.000 ton olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen Katlanabilir Kutu Kartonu (Folding Box Board/FBB Karton, sektörde bilinen adıyla "Bristol Kartonu ya da Amerikan Bristol Kartonu") üretimine ilişkin olarak 250.000 ton kapasiteli yatırım konusunda teknik ve operasyonel detayların araştırılmasına, 2) Ülkemiz yıllık tüketimi yaklaşık 100.000 - 120.000 ton olan ve ithalat yoluyla tedarik edilen baz ve dekor kağıt ( inşaat ve mobilya sektöründe kullanılan MDF'nin desen ve renginin sağlanması için kullanılan kağıt) üretimine ilişkin olarak 140.000 ton kapasiteli yatırım konusunda teknik ve operasyonel detayların araştırılmasına, 3) Şirketimizin aktifinde kayıtlı bulunan İzmir İli Torbalı ilçesindeki yaklaşık 1.000.000 m² arazinin yukarıda belirtilen yatırımlar doğrultusunda yatırım yeri olarak kullanılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmasına,  4) Yönetim Kurulu tarafından alınan işbu kararda belirtilen hususlar hakkında detaylı bir fizibilite hazırlatılması için Şirket Genel Müdürlüğü'nün görevli ve yetkili kılınmasına,  karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035726


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:582.644
Değişim :  -0,16% |  -4,16
Açılış :  2.659  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.685 En Düşük
2.641
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,61 26.302.865 % 9,66  
ULUUN 22,42 335.679.459 % 8,83  
MAGEN 13,37 67.986.850 % 8,79  
TMSN 30,92 301.439.603 % 6,84  
TUKAS 12,78 180.703.243 % 6,77  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Dolar 17,1763 17,1794 % 2,54  
Euro 18,4803 18,5163 % 3,02  
Sterlin 21,4873 21,5951 % 2,18  
Frank 17,5151 17,6206 % 2,09  
Riyal 4,5638 4,5867 % 2,49  
daha fazla
14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 -0,75  
Altın Gr. 1.022 1.022 24,46  
Cumhuriyet 6.816 6.919 167,00  
Tam 6.787 6.958 173,65  
Yarım 3.280 3.366 84,00  
Çeyrek 1.645 1.683 42,00  
Gümüş.Ons 21,97 21,99 -0,25  
Gümüş Gr. 12,15 12,17 0,18  
B. Petrol 122 122 1,12  
Seans Raporu 14:58
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru