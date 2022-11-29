***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BERA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 21.11.2022 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamız ile İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan gayrimenkullere Özel Endüstri Bölgesi statüsü verilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılacak müracaata ilişkin olarak, Özel Endüstri Bölgesi statüsü kararı verilmesi halinde, bu kararın kabul ve onayını izleyen 5 yıllık süre içerisinde, en az 750.000.000 TL yatırım yapılacağının taahhüt edileceği duyurulmuştur.Şirketimiz tarafından ilgi açıklama ve 08.06.2022 tarihli KAP açıklamasında belirtilen yatırım planına ilişkin olarak İzmir İli, Torbalı İlçesi, Gazi Mustafa Kemal mahallesinde bulunan250 Ada 1 Parsel 94.506,09 m2, 251 Ada 2 Parsel 195.389,15 m2 , 251 Ada 3 Parsel 383.131,70 m2 , 252 Ada 1 Parsel 255.727,11 m2olmak üzere toplam 928.754,05 m2 ‘ lik alana Dekor Kağıdı Yatırımı ile ilgili olarak Özel Endüstri Bölgesi Statüsü verilmesi için hazırlanan ön fizibilite raporu ile birlikte 29.11.2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082891BIST