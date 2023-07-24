***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 11:24
***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [BERA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.05.2023 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2023 tarihinde yapılan toplantısında bazı resmi yazışmaların devam etmesi nedeniyle "IDK Toplantısının ileri bir tarihte tekrar ettirilmesi" kararı çıkmış olduğu ve sürecin devam ettiği duyurulmuştur.
Süreç yukarıda belirtilen açıklama çerçevesinde devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174487
BIST
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14:456.758
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 70,66
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.688
|
6.690
En Yüksek
6.808
14:4526,9452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0229
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0146
En Düşük
26,8677
14:4529,9448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0164
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,1032
En Düşük
29,8358
14:451.704,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.704,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.701,33
|
1.705,62
En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ASTOR
|106,70
|1.829.466.969
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|665.271.791
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|14.091.417
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|17.427.645
|% 10,00
|
|SDTTR
|198,40
|547.721.392
|% 9,98
|
|BURCE
|191,40
|329.438.589
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|7.696.662
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|1.748.219
|% -9,95
|
|EUKYO
|8,20
|1.870.140
|% -9,89
|
|VANGD
|11,60
|4.998.780
|% -9,45
|
|THYAO
|225,50
|6.211.574.570
|% 0,85
|
|TUPRS
|93,30
|3.892.487.344
|% 2,08
|
|SASA
|62,10
|3.163.373.637
|% 1,97
|
|CANTE
|19,54
|2.860.593.056
|% -5,60
|
|ASELS
|71,95
|2.641.620.474
|% -0,35
|
|ZOREN
|4,31
|1.451.759.538
|% 8,02
|
|EKGYO
|8,30
|1.594.429.689
|% 0,24
|
|ODAS
|10,76
|1.864.794.759
|% 3,96
|
|SKBNK
|2,98
|459.379.440
|% -0,67
|
|AKFGY
|5,21
|781.904.030
|% 0,58
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9397
|26,9452
|% -0,08
|
|Euro
|29,9136
|29,9448
|% -0,05
|
|Sterlin
|34,5519
|34,7252
|% -0,02
|
|Frank
|31,0676
|31,2547
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1640
|7,2000
|% -0,06
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|4,63
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|3,30
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.515
|-65,00
|
|Tam
|11.081
|11.189
|-120,00
|
|Yarım
|5.541
|5.620
|-60,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.810
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,37
|0,01
|
|B. Petrol
|81,19
|81,19
|0,31
|
Seans Raporu
14:45
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-
15:00NTGAZ
Yüzde 9.74 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 992, 929 adet işlem
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14:59KIMMR
Yüzde 4.23 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 785, 675 adet işlem
-
14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 55 artarak (% 0.71 ) 7, 318
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14:58XU100
Endeks 6, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 80, 053.00 milyon TL de
-
14:58BRSAN
Yüzde 4.99 oranında artışla 282.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 357, 088 adet işlem