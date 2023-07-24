***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BERA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.05.2023 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 16.05.2023 tarihinde yapılan toplantısında bazı resmi yazışmaların devam etmesi nedeniyle "IDK Toplantısının ileri bir tarihte tekrar ettirilmesi" kararı çıkmış olduğu ve sürecin devam ettiği duyurulmuştur.Süreç yukarıda belirtilen açıklama çerçevesinde devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174487BIST