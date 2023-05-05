***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler BERAGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YILGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 1.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, KONKA, TREKNKA00026 30.03.2023 52.150 0,04 36,382 0B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 05.05.2023 36.558 0,028 27,355 52.150Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izne istinadenYönetim Kurulu'nun 28.02.2023 tarihli Pay geri Alım Kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 05.05.2023 tarihinde 27,14 – 27,49 TL fiyat aralığından (Ortalama 27,355-TL) 36.558 adet pay geri alınmıştır. Toplam geri alınan Pay miktarımız 88.708 Adete ulaşmış olup, sermayemize oranı %0,0682 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147570BIST