***KONKA* *BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONKA******BERA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler [BERA]İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMilli Eğitim Bakanlığı Devlet Ders Kitapları MüdürlüğüVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı1,079Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih09/05/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Ders Kitapları Müdürlüğü tarafından ihale edilen 129.900.000 TL + KDV tutarındaki Bobin Kağıt ihalesini almış olup, ihaleye ilişkin sözleşme süreci devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148547BIST