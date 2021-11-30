***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:49
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980221
BIST
13:411.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:4113,0828
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2665
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0831
En Düşük
12,6998
13:4114,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,4116
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,8805
En Düşük
14,2915
13:41749,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 14,89
|Açılış
|: 749,89
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:41
|SONME
|31,02
|2.979.682
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|78.981.070
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|11.976.218
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|25.699.741
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,46
|14.070.991
|% -9,56
|
|FENER
|31,50
|117.718.738
|% -8,54
|
|ASELS
|22,52
|1.662.906.237
|% -0,97
|
|KOZAL
|130,40
|1.525.313.381
|% 8,13
|
|GARAN
|11,52
|1.176.465.971
|% 1,05
|
|SASA
|42,82
|1.023.910.906
|% -0,33
|
|THYAO
|17,04
|783.406.157
|% -1,62
|
|YKBNK
|3,20
|519.471.294
|% 0,95
|
|AKBNK
|6,59
|717.762.454
|% -0,15
|
|GARAN
|11,52
|1.176.465.971
|% 1,05
|
|TSKB
|1,50
|143.940.465
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,27
|212.476.108
|% 0,44
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0719
|13,0828
|% 2,08
|
|Euro
|14,8505
|14,8805
|% 2,84
|
|Sterlin
|17,2836
|17,3702
|% 1,69
|
|Frank
|14,0794
|14,1643
|% 1,89
|
|Riyal
|3,4477
|3,4649
|% 1,24
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|13,26
|
|Altın Gr.
|749
|749
|14,33
|
|Cumhuriyet
|4.946
|5.021
|116,00
|
|Tam
|4.926
|5.051
|118,65
|
|Yarım
|2.381
|2.443
|57,40
|
|Çeyrek
|1.194
|1.222
|28,69
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,52
|9,54
|0,12
|
|B. Petrol
|71,24
|71,24
|-1,98
|