***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2022 12:15
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003099
BIST
14:332.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,20
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.035
14:3313,6390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0088
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
14:3315,4863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
14:33831,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,32
|Açılış
|: 831,15
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler14:31
|DERHL
|5,72
|20.783.875
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|33.233.269
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|302.971.852
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|23.908.976
|% 9,95
|
|SKTAS
|3,11
|24.501.961
|% 7,61
|
|CEOEM
|15,31
|16.867.285
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.017.113
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|UZERB
|56,10
|2.113.309
|% -8,33
|
|THYAO
|29,40
|2.772.995.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,71
|736.970.398
|% -0,26
|
|YKBNK
|4,05
|629.397.540
|% 0,50
|
|GARAN
|11,83
|566.107.486
|% -0,08
|
|FROTO
|269,50
|525.522.650
|% 1,74
|
|YKBNK
|4,05
|629.397.540
|% 0,50
|
|ODAS
|1,35
|135.804.313
|% -0,74
|
|THYAO
|29,40
|2.772.995.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,71
|736.970.398
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,30
|128.138.421
|% -1,29
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6273
|13,6401
|% -0,06
|
|Euro
|15,4712
|15,4822
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,5094
|18,6022
|% 0,04
|
|Frank
|14,7996
|14,8888
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6210
|3,6392
|% -0,14
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,27
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.615
|-8,00
|
|Tam
|5.505
|5.642
|-9,69
|
|Yarım
|2.661
|2.729
|-4,69
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,18
|91,18
|-0,21
|
Seans Raporu
14:31
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14:43XU030
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14:43
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