***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2022 10:02
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006740
BIST
11:562.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 36,59
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
11:5614,1478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0580
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1500
En Düşük
13,9691
11:5615,7076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 15,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
11:56878,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,01
|Açılış
|: 878,28
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
879,78
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler11:54
|PKENT
|374,00
|8.310.277
|% 10,00
|
|PRKAB
|47,72
|21.952.858
|% 9,70
|
|DOBUR
|77,00
|5.996.415
|% 8,53
|
|KGYO
|6,03
|3.522.501
|% 7,10
|
|KRSTL
|5,94
|31.897.537
|% 7,03
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|KAPLM
|49,20
|315.421
|% -7,17
|
|AKFGY
|3,45
|38.191.917
|% -4,43
|
|KONKA
|10,65
|81.654.711
|% -3,88
|
|DIRIT
|3,49
|15.045
|% -2,79
|
|KRDMD
|13,24
|1.368.963.529
|% 2,95
|
|THYAO
|26,08
|1.084.707.252
|% 0,38
|
|ASELS
|24,24
|1.002.312.995
|% 5,57
|
|EREGL
|35,58
|805.664.710
|% 3,19
|
|KOZAL
|125,30
|506.411.685
|% 6,91
|
|KRDMD
|13,24
|1.368.963.529
|% 2,95
|
|YKBNK
|3,67
|211.569.182
|% 0,55
|
|ASELS
|24,24
|1.002.312.995
|% 5,57
|
|THYAO
|26,08
|1.084.707.252
|% 0,38
|
|PETKM
|7,80
|297.452.843
|% 2,09
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1426
|14,1456
|% 0,40
|
|Euro
|15,7063
|15,7177
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8662
|18,9608
|% 0,24
|
|Frank
|15,3096
|15,4018
|% 0,42
|
|Riyal
|3,7571
|3,7760
|% 0,35
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,28
|
|Altın Gr.
|879
|879
|7,18
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,55
|0,09
|
|B. Petrol
|118
|118
|4,63
|