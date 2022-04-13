***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 10:00
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019949
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
0
En Düşük
0
18:0514,5800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0186
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
18:0515,8243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0139
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7853
18:05923,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,89
|Açılış
|: 923,01
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|16,28
|102.826.785
|% 3,17
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|GENIL
|16,23
|39.194.964
|% 2,31
|
|RYGYO
|3,75
|10.960.250
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,21
|5.732.481
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,75
|10.960.250
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,21
|5.732.481
|% 0,00
|
|SRVGY
|83,90
|15.314.206
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,22
|69.736
|% 0,00
|
|OZKGY
|10,07
|172.052.792
|% 0,00
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 0,00
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5683
|14,5857
|% -0,09
|
|Euro
|15,7912
|15,8264
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,8909
|18,9856
|% -0,06
|
|Frank
|15,5545
|15,6482
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8765
|3,8960
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|2,65
|
|Altın Gr.
|922
|922
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,49
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de