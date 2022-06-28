***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 17:25
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039752
BIST
17:362.488
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -41,20
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.485
17:3616,6330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1071
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:3617,5054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0210
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:36971,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,52
|Açılış
|: 971,61
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:36
|DOKTA
|34,98
|9.582.769
|% 10,00
|
|BMSCH
|10,34
|92.227.125
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.159.034
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.715.455
|% 9,96
|
|SEKUR
|15,28
|100.656.932
|% -8,45
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,31
|148.163.375
|% -6,84
|
|FONET
|12,91
|14.558.584
|% -6,72
|
|THYAO
|48,80
|5.168.213.900
|% -1,53
|
|SISE
|21,50
|1.609.871.384
|% -0,74
|
|EREGL
|27,42
|1.380.595.307
|% -1,51
|
|SAHOL
|20,06
|1.263.859.251
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,33
|1.072.019.641
|% -2,12
|
|YKBNK
|4,52
|993.665.914
|% -2,80
|
|ODAS
|3,05
|633.212.094
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,63
|502.818.043
|% 1,94
|
|TSKB
|2,08
|367.937.791
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,33
|1.072.019.641
|% -2,12
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6204
|16,6330
|% 0,65
|
|Euro
|17,4854
|17,5054
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,1849
|20,2861
|% -0,16
|
|Frank
|17,2647
|17,3688
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4059
|4,4280
|% 0,34
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-0,70
|
|Altın Gr.
|974
|974
|5,17
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.500
|6.599
|7,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|4,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.613
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,82
|
Seans Raporu
17:36
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17:51KRDMB
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17:47SELVA
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