***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2022 10:05
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062993
BIST
11:213.331
En Yüksek
|Değişim
|: -2,79%
|| -95,68
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.325
11:2118,2541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:2118,2843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0909
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2843
En Düşük
18,1753
11:211.001,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,11
|Açılış
|: 1.001,16
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,36
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:19
|PAGYO
|23,12
|8.435.122
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.035.559
|% 9,96
|
|DESA
|31,26
|24.142.640
|% 8,39
|
|IEYHO
|1,09
|79.925.323
|% 6,86
|
|BEYAZ
|13,24
|14.375.074
|% 6,35
|
|ISCTR
|10,17
|1.149.229.547
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|45.237.978
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.518.616
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|30.222.510
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.206.546.671
|% -9,99
|
|THYAO
|71,40
|1.523.585.532
|% 0,42
|
|KRDMD
|13,37
|1.300.309.755
|% -7,47
|
|AKBNK
|14,19
|1.260.333.274
|% -9,96
|
|HALKB
|12,26
|1.206.546.671
|% -9,99
|
|YKBNK
|7,86
|1.150.540.926
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,34
|1.049.876.217
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.150.540.926
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.149.229.547
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.546.671
|% -9,99
|
|CEMAS
|1,44
|139.603.095
|% -2,04
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2377
|18,2688
|% 0,10
|
|Euro
|18,2699
|18,2823
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,0150
|21,1204
|% 0,49
|
|Frank
|18,9459
|19,0600
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8411
|4,8654
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,93
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,11
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.767
|6.829
|13,00
|
|Yarım
|3.297
|3.339
|7,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.669
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|93,12
|93,12
|-0,05
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 46 kaybederek (% -3.13 ) 3, 631
-
11:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, AKBNK
-
11:36XU100
Endeks 3, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 83 altında . İşlem hacmi 20, 914.00 milyon TL de
-
11:36VAKBN
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 023, 425 adet işlem
-
11:34ISCTR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 719, 081 adet işlem