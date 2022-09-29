***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 16:58
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065946
BIST
16:563.167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,04
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
16:5618,5456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:5618,1372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1174
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
16:56985,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,61
|Açılış
|: 985,92
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:56
|BFREN
|1.390,40
|22.041.304
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.661
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|436.816.355
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.128.013
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.646.467
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.506.053
|% -9,83
|
|CMENT
|54,70
|221.895
|% -7,29
|
|THYAO
|69,50
|3.080.811.789
|% 0,80
|
|ASELS
|30,58
|2.721.271.421
|% 6,40
|
|HEKTS
|56,15
|1.786.623.796
|% -5,63
|
|YKBNK
|7,16
|1.754.086.639
|% 1,42
|
|GARAN
|19,31
|1.497.246.636
|% 0,31
|
|SKBNK
|1,93
|853.807.108
|% 3,76
|
|TSKB
|2,50
|858.888.688
|% 6,84
|
|EKGYO
|3,90
|1.082.707.356
|% 0,78
|
|ZOREN
|3,26
|856.739.974
|% -5,51
|
|YKBNK
|7,16
|1.754.086.639
|% 1,42
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5299
|18,5456
|% 0,15
|
|Euro
|18,1193
|18,1372
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,3013
|20,4031
|% 1,07
|
|Frank
|18,8139
|18,9272
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9180
|4,9427
|% 0,42
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-6,69
|
|Altın Gr.
|984
|985
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-46,00
|
|Tam
|6.620
|6.684
|-97,00
|
|Yarım
|3.221
|3.267
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.634
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,54
|87,54
|-0,51
|
Seans Raporu
16:56
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